Польша назвала условие урегулирования конфликта на Украине

Премьер Туск: все решения по Украине должны гарантировать безопасность Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что любые решения по разрешению конфликта на Украине должны гарантировать безопасности Польши. Слова политика приводит РИА Новости.

«Любые решения относительно Украины должны, с нашей точки зрения, прежде всего гарантировать безопасность Польши, что очевидно», — отметил политик, подчеркнув, что рассматривает это «как важнейший вызов». При этом он добавил, что Польша будет стоять на позиции, что ничего нельзя решать без Украины.

Также Туск считает, что впереди очень трудные времена, «Польша находится в особом положении». «Может быть, не в центре потенциального циклона, но в очень трудном положении, поэтому очень важно, чтобы мы сохраняли спокойствие, четко определяли свои интересы, очень точно считывали намерения», — указал премьер.

Ранее Дональд Туск отрекся от своих слов о зависимости избранного президента США Дональда Трампа от российских спецслужб.