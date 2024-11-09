Российские военные поразили объекты энергетики на Украине

Минобороны России сообщило о поражении объектов энергетики на Украине

Российская армия поразила объекты энергетики, которые обеспечивали действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие действия ВСУ, а также инфраструктуру военных аэродромов и скопления живой силы и военной техники в 147 районах.

Также стало известно, что средствами противовоздушной обороны были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее Минобороны России опубликовало видео удара вертолета Ми-28НМ по опорному пункту ВСУ в Курской области. На кадрах можно увидеть моменты пусков авиационных ракет.