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12:21, 9 ноября 2024Россия

Российские военные поразили объекты энергетики на Украине

Минобороны России сообщило о поражении объектов энергетики на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: РИА Новости

Российская армия поразила объекты энергетики, которые обеспечивали действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие действия ВСУ, а также инфраструктуру военных аэродромов и скопления живой силы и военной техники в 147 районах.

Также стало известно, что средствами противовоздушной обороны были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее Минобороны России опубликовало видео удара вертолета Ми-28НМ по опорному пункту ВСУ в Курской области. На кадрах можно увидеть моменты пусков авиационных ракет.

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