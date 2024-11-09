Президент Германии вышел из себя из-за критики его позиции по России

Bild: президент Штайнмайер вышел из себя из-за критики его позиции по России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя после критики писателя Марко Мартина в его адрес из-за позиции по России, сообщает Bild. Инцидент произошел во время мероприятия по случаю 35-летия падения Берлинской стены.

В частности, Штайнмайера подвергли критике за деятельность на посту главы МИД, а именно за поддержку проекта строительства газопровода «Северный поток - 2», а также за скептическое отношение к учениям НАТО на восточном фланге.

Собеседники газеты рассказали, что во время речи писателя Штайнмайер «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции».

Ранее Штайнмайер заявил, что намерен распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы в Германии, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.