Президент Германии заявил о готовности распустить бундестаг

Штайнмайер: я готов распустить бундестаг и провести досрочные выборы в Германии

Президент Германии Штайнмайер заявил, что готов распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы в ФРГ, если депутаты откажут канцлеру страны Олафу Шольцу в доверии. Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас время не для тактических приемов и обмана, а для разума и ответственности», — отметил Штайнмайер.

Ранее Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера. Канцлер заявил, что был вынужден это сделать, чтобы «предотвратить ущерб стране».

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал, что распад правящей коалиции, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «Зеленых», связан с нежеланием Минфина выделять деньги Украине.