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22:24, 9 ноября 2024Россия

Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами миграции

Путин подписал закон о блокировке сайтов, оказывающих незаконные услуги миграции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать сайты с незаконными услугами в сфере миграции во внесудебном порядке. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Утверждается, что в реестр запрещенной информации были включены предложения о предоставлении незаконных услуг миграции и способах ее организации. Данное изменение позволит внесудебно блокировать сайты с этими данными.

Отмечается, что основанием для блокировки Роскомнадзором сайта будет считаться решение генерального прокурора РФ или его заместителя, которое будет вынесено по факту обнаружения незаконной информации.

Ранее Путин запретил передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу или патент, мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Раньше принимать их могли сторонние экзаменаторы на коммерческой основе.

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