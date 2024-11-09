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21:45, 9 ноября 2024Россия

Путин запретил посредникам принимать экзамены у мигрантов

Путин подписал закон о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин запретил передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Соответствующие изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

Чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу или патент, мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Раньше принимать их могли сторонние экзаменаторы на коммерческой основе, теперь тестирование и последующую выдачу документа могут проводить только госучреждения из перечня правительства РФ.

Ранее первый замминистра внутренних дел Александр Горовой признал, что контроль за экзаменами на знание русского языка у мигрантов нелегитимен, но другого выхода нет. Он объяснил, что 25 марта во все работавшие на тот момент 622 помещения, где проходили экзамены для приезжих, были направлены полицейские, которые следили за ходом процедуры, в том числе проверяя данные мигрантов для выявления возможных подмен среди экзаменуемых. В результате были закрыты две трети площадок, где проводились экзамены. Кроме того, 25 процентов сдававших тест мигрантов завалили испытание. «Я понимал, что эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», — сказал Горовой.

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