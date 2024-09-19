Замглавы МВД признался в нелегитимности контроля за экзаменами у мигрантов

Замглавы МВД Горовой: контроль за экзаменами у мигрантов нелегитимен

Контроль за экзаменами на знание русского языка у мигрантов нелегитимен, но другого выхода нет. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой в беседе с «Ъ».

Он объяснил, что 25 марта во все работавшие на тот момент 622 помещения, где проходили экзамены для приезжих, были направлены полицейские, которые следили за ходом процедуры, в том числе проверяя данные мигрантов для выявления возможных подмен среди экзаменуемых.

В результате были закрыты две трети площадок, где проводились экзамены. Кроме того, 25 процентов сдававших тест мигрантов завалили испытание. «Я понимал, что эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», — признался Горовой.

Ранее Минобрнауки России поддержало предложение об ужесточении процедуры языкового экзамена для приезжих. В ведомстве согласились с необходимостью расширить процедуру тестирования за счет устной части.

Кроме того, в Госдуме заявили о подготовке изменений в законы, связанные с адаптацией мигрантов. Как заявила глава комиссии нижней палаты парламента по миграционной политике Ирина Яровая, они коснутся вопросов знания русского языка, образования и социальной адаптации.