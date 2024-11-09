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17:48, 9 ноября 2024Россия

Раскрыты подробности смерти 13-летней девочки в Подмосковье

РЕН ТВ: погибшая в Подмосковье 13-летняя девочка сама ударила себя ножом в живот
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tasha Ro / Shutterstock / Fotodom  

В подмосковном Подольске 13-летняя девочка сама ударила себя ножом во время ссоры с 10-летней сестрой из-за мытья посуды. Подробности произошедшего приводит Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам матери девочек, ее старшая дочь сама нанесла себе ранение в живот. Отмечается, что подросток наблюдалась у невролога. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что в Подольске 10-летняя девочка напала с ножом на 13-летнюю сестру за требование помыть посуду. Уточнялось, что нападавшая вызвала скорую помощь, когда поняла, что ситуация серьезная. Однако врачи не смогли помочь пострадавшей из-за большой кровопотери.

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