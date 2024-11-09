В Подмосковье 10-летняя девочка напала на сестру с ножом за требование помыть посуду

В Подольске 10-летняя девочка зарезала сестру за требование помыть посуду

В подмосковном Подольске 10-летняя девочка напала с ножом на 13-летнюю сестру за требование помыть посуду. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Родители девочек — трудовые мигранты. Инцидент произошел, когда они уехали на работу и оставили детей дома одних. Сестры поссорились во время уборки, когда старшая заявила, что мыть посуду за всеми — обязанность младшей. В ответ на это девочка взяла кухонный нож и набросилась на сестру.

Нападавшая самостоятельно вызвала скорую помощь, когда поняла, что ситуация серьезная. Однако врачи не смогли ничего сделать из-за значительной потери крови.

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