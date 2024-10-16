Российский студент пробил молотком голову одногруппнику из-за оскорблений

В Калининграде студент из-за травли напал на одногруппника с молотком

В Калининграде студент напал на 16-летнего одногруппника с молотком из-за травли. Об этом сообщает издание «Клопс» в своем Telegram-канале.

По данным источника, потерпевший провоцировал конфликты с молодым человеком, оскорблял его родителей и унижал из-за внешнего вида. Эту информацию также подтвердили однокурсники нападавшего. Незадолго до произошедшего жертва нападения позвал его на разговор — тогда он и прихватил с собой молоток для самозащиты.

Во время разговора молодой человек выхватил молоток и начал бить по лицу и голове одногруппника. Он находится в больнице с открытой раной затылка. После проведения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что бывший студент российского колледжа попытался зарезать преподавателя и был задержан.