Раздевшуюся в знак протеста иранку принудительно отправили в психбольницу

Иранку, которая разделась в знак протеста, отправили на принудительное лечение

Иранскую студентку Аху Дарьяи, которая разделась в знак протеста против ношения хиджабов, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает IranWire.

По информации издания, девушку отправили в психиатрическую больницу, хотя проблем с психикой у нее никогда не было. По словам министра науки Ирана Хоссейна Симаи Саррафа, Дарьяи якобы «испытывает семейные и психологические проблемы». Решение отправить ее в специализированное медучреждение было принято «при поддержке семьи».

Студентку арестовали в Тегеране после того, как она вышла во двор Исламского университета Азад в нижнем белье в знак протеста против нападения сотрудников службы безопасности университета. Как сообщают иранские СМИ, причиной произошедшего стало «неправильное» ношение хиджаба или полный отказ Дарьяи от него.

Ранее стало известно, что студентка, раздевшаяся в знак протеста, пропала.