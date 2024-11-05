В Иране пропала студентка, раздевшаяся в знак протеста против хиджаба. Как тысячи женщин пытаются спасти ее от смерти?

Студентка Исламского университета Азад в Иране пропала после того, как разделась на территории учебного заведения в знак протеста против ношения хиджаба и проявленного к ней насилия со стороны полиции нравов. В итоге студентку поддержали тысячи неравнодушных пользователей сети.

В интернете завирусилось видео, на котором неизвестная девушка в нижнем белье стоит во дворе научно-исследовательского отдела университета в Тегеране. Оказалось, что она появилась на публике в откровенном виде в знак протеста из-за нападения членов военизированного формирования «Басидж», которые преследовали ее за неправильное ношение хиджаба.

Отряды «Басиджа» следят за порядком, в том числе проверяя внешний вид местных жительниц на соответствие нормам закона. В студенческой организации университета утверждают, что одежда протестующей не понравилась членам формирования, из-за чего они сняли с нее платок и частично порвали одежду. После этого она и вышла на протест, избавившись от остатков вещей.

Кадр:@IranIntl_En / X

Директор учебного заведения по связям с общественностью Амир Махджуб подтвердил, что впоследствии студентку арестовали. «Мотивы ее действий выясняются», — заявил он, назвав поведение девушки непристойным.

Позже представители университета также отметили, что студентка страдает от психических заболеваний, из-за чего постоянно находится в сильном стрессе. По их словам, правоохранители поместили ее в медицинское учреждение. Анонимные источники, в свою очередь, сообщили, что на самом деле она не имеет проблем с психическим здоровьем.

В соцсетях также появились кадры, на которых видно, как несколько мужчин заталкивают ее в машину и увозят в неизвестном направлении. Очевидцы рассказали, что во время задержания девушку подвергли жестокому физическому насилию, в том числе ударили ее головой о дверь автомобиля или столб, что вызвало сильное кровотечение.

На данный момент ни судьба, ни даже имя задержанной доподлинно не известны.

Тысячи женщин и мужчин поддержали протестующую в соцсетях

Задержание студентки в Тегеране повлекло за собой волну обсуждений в соцсетях. В X (бывший Twitter) и TikTok появились тысячи артов, авторы которых призывают общественность не молчать о смелом поступке девушки, надеясь таким образом сохранить ей жизнь.

К тому же пользователям сети удалось идентифицировать задержанную — ею якобы оказалась Аху Дарьяи.

Ее зовут мисс Аху Дарьяи. Они не убьют ее, так как она стала иконой в сети всего за два дня. Исламский режим приуменьшает ее значимость, объявив ее психически нездоровой и поместив в психиатрическую клинику для лечения. Но реальное психическое заболевание — это свобода женщин в исламе Имтиаз Махмуд боксер из Пакистана

На рисунках Дарьяи изображают символом борьбы с новыми законами, которые ужесточают наказания для женщин, отказывающихся носить хиджаб в общественных местах. Так, на некоторых артах девушка гуляет в нижнем белье среди женщин в хиджабах, а на других — бежит к арке с надписью «свобода».

Французская газета Liberation в знак солидарности опубликовало карикатуру со словами «Женщина, жизнь, нагота», обыгрывая популярный политический лозунг Femme, Vie, Liberte («Женщина, жизнь, свобода»)

Изображение: Cocoboer / liberationfr

В Иране ужесточили наказание для женщин за отсутствие хиджаба

В 2023 году иранский парламент принял закон, ужесточающий наказание для женщин, которые не носят хиджаб в общественных местах.

Законопроект, призванный «поддержать культуру целомудрия и хиджаба и защитить социальное здоровье» населения, обязует женщин выплатить штраф за отсутствие хиджаба и соответствующей одежды в людных местах. Сумма штрафа составляет около 150 долларов (примерно 14,7 тысячи рублей), а если штраф не выплатить в течение месяца, его сумма увеличивается в два раза.

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Дополнительным наказанием может послужить увольнение женщины с работы и лишение ее доступа к социальным сетям сроком на 12 месяцев. При повторном нарушении женщине грозит тюремный срок от шести месяцев до трех лет. Также особое наказание будет действовать для медийных личностей и тех, кто продемонстрирует отсутствие хиджаба в интернете.

В Иране неоднократно преследовали женщин за неправильное ношение хиджаба

Инцидент с Аху Дарьяи — не единичный для Ирана случай притеснения женщин по религиозным соображениям. Одним из самых громких происшествий, повлекших за собой массовые протесты по всей стране, стала кончина 22-летней Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

В сентябре 2022 года она приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок, куда сразу направился ее брат Киареш.

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Пока родственник ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая доставила Амини в больницу. По словам молодого человека, правоохранители заверили его, что та впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. «Между задержанием и больницей прошло всего пару часов», — заявил он.

Впоследствии местные правозащитники выяснили, что полицейские жестоко избивали задержанную в участке, что привело к почечной недостаточности. «У Махсы шла кровь из ушей и был сломан череп — это признаки избиения», — заявляют активисты.

Однако официальные лица отрицают обвинения и настаивают на том, что погибшая умерла из-за внезапных проблем с сердцем. Что на самом деле произошло с Амини в участке, так и осталось неизвестным, а Иран с каждым годом все больше ужесточает законы, касающиеся прав женщин.