В Иране ужесточили наказание для женщин за отсутствие хиджаба

В Иране приняли закон, ужесточающий наказание для женщин за отсутствие хиджаба

Парламент Ирана принял закон, ужесточающий наказание для женщин за отсутствие хиджаба в общественных местах. Об этом информирует Iran Wire.

Законопроект о «поддержке культуры целомудрия и хиджаба и защите социального здоровья» предусматривает штраф для тех, кто не носит хиджаб или соответствующую одежду, на сумму до восьми миллионов туманов (18,4 миллиона рублей). Сумма может вырасти вдвое, если не оплатить штраф в течение месяца.

Кроме того, нарушительниц могут уволить с работы, лишить доступа к социальным сетям на срок до года. При повторном нарушении возможно тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет.

Законопроект предусматривает специальные наказания для известных людей, а также при демонстрировании отсутствия хиджаба в интернете. Помимо этого, с нарушителями будет запрещено общаться СМИ.

Законопроект был принят 20 сентября. Его поддержали 152 человека, 34 проголосовали против. Уточняется, что для него введен испытательный период на три года.

В апреле сообщалось, что власти Ирана захотели выявлять женщин, не носящих хиджаб или делающих это небрежно, с помочью специальных «умных видеокамер».