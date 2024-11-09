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11:48, 9 ноября 2024Ценности

Родители SHAMANа отреагировали на его кожаные лосины

Родители российского певца SHAMANа одобрили его кожаные лосины
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Родители певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, отреагировали на его стиль в одежде. Соответствующее видео публикует издание StarHit в своем Telegram-канале.

Родственники артиста ответили на вопросы журналистов, оказавшись среди гостей на творческом вечере Игоря Крутого. Они заявили, что одобряют, что их сын носит кожаные лосины. «Я их сама ему сшила в детстве», — также пошутила мать исполнителя.

В свою очередь, отец музыканта отметил, что указанную одежду носят байкеры.

В октябре российская стилистка Юлия Тарновецкая перечислила главные ошибки в образах певца SHAMAN.

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