Российская стилистка перечислила главные ошибки в образах SHAMANа

Стилистка Тарновецкая: брюки SHAMANа с металлическими ремнями загромождают образ

Российская стилистка Юлия Тарновецкая перечислила главные ошибки в образах певца SHAMAN. Соответствующий комментарий приводит портал «Страсти».

В первую очередь эксперт назвала брюки с металлическими ремнями в сочетании с футболкой в цвете триколора загромождающими внешний вид.

«Явная ошибка в образе — это брюки с обилием ремней. Здесь много разных акцентов, которые загромождают образ. Наряд очень эпатажный. Для меня это не смотрится с его общей картиной. Соответственно, если убирать брюки, то убирать эти пряжки. Сделать образ более спокойным», — пояснила специалистка.

Помимо этого, Тарновецкая обратила внимание на наряд исполнителя, состоящий из черного классического костюма. По ее словам, данный образ консервативен и отражает определенный тип мужчины. «Важно помнить, что чрезмерное количество акцентных деталей может нарушить баланс образа, делая его слишком вызывающим», — подытожила собеседница издания.

В июле Айза назвала легинсы SHAMANа кринжем. Певица отреагировала на новый клип исполнителя, в котором он предстал в кожаных черных легинсах, белой майке и рубашке.