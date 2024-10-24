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20:26, 24 октября 2024Ценности

Российская стилистка перечислила главные ошибки в образах SHAMANа

Стилистка Тарновецкая: брюки SHAMANа с металлическими ремнями загромождают образ

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская стилистка Юлия Тарновецкая перечислила главные ошибки в образах певца SHAMAN. Соответствующий комментарий приводит портал «Страсти».

В первую очередь эксперт назвала брюки с металлическими ремнями в сочетании с футболкой в цвете триколора загромождающими внешний вид.

«Явная ошибка в образе — это брюки с обилием ремней. Здесь много разных акцентов, которые загромождают образ. Наряд очень эпатажный. Для меня это не смотрится с его общей картиной. Соответственно, если убирать брюки, то убирать эти пряжки. Сделать образ более спокойным», — пояснила специалистка.

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Помимо этого, Тарновецкая обратила внимание на наряд исполнителя, состоящий из черного классического костюма. По ее словам, данный образ консервативен и отражает определенный тип мужчины. «Важно помнить, что чрезмерное количество акцентных деталей может нарушить баланс образа, делая его слишком вызывающим», — подытожила собеседница издания.

В июле Айза назвала легинсы SHAMANа кринжем. Певица отреагировала на новый клип исполнителя, в котором он предстал в кожаных черных легинсах, белой майке и рубашке.

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      Екатерина Ештокина
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