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13:42, 22 июля 2024Ценности

Айза назвала легинсы SHAMANа кринжем

Бывшая жена Гуфа Айза заявила, что певцу SHAMANу нужно найти стилиста

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) оценила стиль певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Соответствующий комментарий звезды приводит Telegram-канал «Звездач».

Айза отреагировала на новый клип исполнителя, в котором он предстал в кожаных черных легинсах, белой майке и рубашке. Она отметила, что SHAMANу необходимо пересмотреть свой гардероб, назвав его «кринжем».

«Раз SHAMAN теперь главное лицо российского шоу-бизнеса, ему кровь из носа нужно найти стилиста! Ну, что за кринж эти легинсы из 2007-го, еще и на мужчине! Я такую музыку не слушаю, но раз он теперь хедлайнер, то пора соответствовать», — заявила она.

В октябре 2023 года российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал Ольгу Бузову и SHAMANа иконами стиля.

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      Карина Черных
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