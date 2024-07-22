Айза назвала легинсы SHAMANа кринжем

Бывшая жена Гуфа Айза заявила, что певцу SHAMANу нужно найти стилиста

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) оценила стиль певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Соответствующий комментарий звезды приводит Telegram-канал «Звездач».

Айза отреагировала на новый клип исполнителя, в котором он предстал в кожаных черных легинсах, белой майке и рубашке. Она отметила, что SHAMANу необходимо пересмотреть свой гардероб, назвав его «кринжем».

«Раз SHAMAN теперь главное лицо российского шоу-бизнеса, ему кровь из носа нужно найти стилиста! Ну, что за кринж эти легинсы из 2007-го, еще и на мужчине! Я такую музыку не слушаю, но раз он теперь хедлайнер, то пора соответствовать», — заявила она.

В октябре 2023 года российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал Ольгу Бузову и SHAMANа иконами стиля.