Стилист Александр Васильев назвал Ольгу Бузову и SHAMANа иконами стиля в России

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал телеведущую Ольгу Бузову и певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, иконами стиля. Соответствующее интервью появилось в YouTube-канале журналистки Мадонны Мур.

Так, эксперт объяснил данный статус артистов популярностью у россиян. Он заявил, что ранее все женщины подражали эстрадным исполнительницам Алле Пугачевой и Ларисе Долиной. Однако, по словам Васильева, их время уже прошло. «В результате, стройняшкой, одевающейся ярко и красочно, сейчас в России осталась одна. У нее нет слуха, но она — прелесть. Данных для певицы — нет, но данные для show girl у нее есть», — отметил стилист.

При этом специалист пояснил, что SHAMAN популярен у россиян благодаря патриотическим песням и прическе. «Сначала он имел дреды и напоминал африканца, а у нас с Африкой дружба», — уточнил собеседник.

Ранее Александр Васильев назвал самого стильного мужчину в России. Эксперт заявил, что до переезда в Санкт-Петербург самым модным являлся актер и продюсер Федор Бондарчук. «Он переехал в Петербург и больше не показывается», — уточнил он и добавил, что ранее яркой личностью также был телеведущий Иван Ургант.