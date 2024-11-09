В России назвали клоунадой требования Порошенко к Трампу и Зеленскому

Член ОП России Рогов назвал клоунадой требования Порошенко к Трампу и Зеленскому

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой требования бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и одержавшему победу на выборах президента США Дональду Трампу. Его слова передает РИА Новости.

«На постукраинском пространстве началась обычная грызня пауков в банке. Красные линии Порошенко — это банальная клоунада и желание напомнить о себе», — высказался Рогов, комментируя требования экс-президента Украины.

По словам члена ОП, Порошенко понимает, что крах нынешней украинской власти неизбежен, поэтому он выдвинул такие требования, чтобы затем очернить Зеленского.

О том, что Порошенко выдвинул пять требований Трампу и Зеленскому, стало известно 7 ноября. Политик призвал власти Украины не соглашаться на компромиссы по вопросам независимости страны. Также он заявил о необходимости убедить Трампа в том, что Украина должна стать членом НАТО.