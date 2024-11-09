Россиянку признали одной из восьми самых красивых девушек Земли

Екатерина Романова из России вошла в топ-8 конкурса красоты «Мисс Земля»

Россиянку Екатерину Романову включили в список восьми самых красивых участниц международного конкурса красоты «Мисс Земля». Об это сообщили в трансляции церемонии награждения на YouTube.

В конкурсе красоты принимали участие представительницы 76 стран, однако до конца церемонии дошли немногие. Остались представительницы сначала только 20, а затем 12 стран, в том числе России, Исландии, Пуэрто-Рико, Маврикия, Нигерии, Намибии, Австралии, Доминиканы, США, Кабо-Верде, Перу и Филиппин. Затем из конкурса выбыли филиппинка и девушки из трех африканских стран — Маврикия, Нигерии и Намибии.

В топ-8 вошла в том числе и Екатерина Романова. Участницам конкурса предстояло вытянуть листки со случайными темами, о которых нужно говорить. Девушке из Перу досталось слово «война», из Доминиканы — «хейтеры», американке — семья, исландке — «поколение Z», а австралийке — «популярность». Россиянке Екатерине Романовой пришлось излагать свои мысли о слове «деньги». Она отвечала по-русски.

Для меня деньги не имеют огромного значения. Хотя мы живем в таком мире, где деньги имеют огромное значение. Мне кажется, что вопрос задан очень уместно, потому что мы все красивые девушки. И я думаю что деньги - это действительно сейчас очень важно, но не должны быть на первом месте. Я девушка, и для меня на первом месте — это семья, это дети, и я считаю что мы все, абсолютно все, должны думать только о нашем будущем Екатерина Романова победительница конкурса «Краса России»

В 2023 году Екатерина Романова стала обладательницей короны на конкурсе «Краса России». Девушка окончила Российский государственный социальный университет, училась на факультете режиссуры массовых мероприятий. Сейчас она снимается в кино и работает моделью. Победительница конкурса с детства занималась танцами и играла в театре в родном городе.