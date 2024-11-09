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21:27, 9 ноября 2024Интернет и СМИ

Российские учителя пошлют шапочки из фольги пранкеру в Белоруссию

Воронежские учителя решили отправить шлемы из фольги пранкеру в Белоруссию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Radetzki / Unsplash

Воронежские учителя отправят шапочки из фольги разыгравшему их белорусскому пранкеру. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Власти назвали пранк «неуместной шуткой». При этом, отметили там, учителя «продемонстрировали патриотический настрой, высокую исполнительность и креативный подход к любой задаче». «А авторы наиболее удачных "шлемов" выясняют адрес пранкера, чтобы направить ему свои поделки», — резюмировали в областном Минобразования.

Учителя российских школ начали учить детей мастерить шапочки из фольги из-за шутки белорусского оппозиционного блогера Владислава Бохана. Как отметили в публикации в группе школы «Архангельская СОШ», патриотический мастер-класс «Шлем Отечества» научил учащихся эффективно противостоять спутниковым и радиоэлектронным средствам НАТО с помощью подручных средств.

Сам Бохан объяснил пранк. Он заявил, что таким образом он показал, как россияне верят в теории заговора.

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