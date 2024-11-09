Российские учителя изготовили шапочки из фольги из-за пранка

В российских школах начали делать шапочки из фольги, поверив в розыгрыш блогера

Учителя российских школ начали учить детей мастерить шапочки из фольги из-за шутки белорусского оппозиционного блогера. Фотографии опубликованы в группе МКОУ «Архангельская СОШ».

Как отметили в публикации школы, патриотический мастер-класс «Шлем Отечества» научил учащихся эффективно противостоять спутниковым и радиоэлектронным средствам НАТО с помощью подручных средств.

«Цель мастер-класса — укрепление патриотизма, повышение навыков работы с подручными материалами для изготовления примитивных средств защиты на фоне угрозы применения спутниковых и радиоэлектронных средств НАТО», — гласит подпись к посту.

Такие уроки было решено ввести после фейкового обращения к администрациям учебных заведений белорусского блогера Владислава Бохана. Соответствующий приказ он отправил в несколько школ от имени депутата партии «Единая Россия». Как объяснил свой пранк сам блогер, таким образом он показал, как россияне верят в теории заговора.

Ранее стало известно, что учеников одной из российских школ вывели на линейку с табличкой «1-й Z класс».