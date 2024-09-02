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12:41, 2 сентября 2024Россия

Учеников российской школы вывели на линейку с табличкой «1-й Z класс»

В Кемерово учеников школы вывели на линейку с табличкой «1-й Z класс»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кемерово учеников школы №45 вывели на линейку с табличкой «1-й Z класс». Фотографии с празднования Дня знаний в городе опубликовало NGS42.RU.

«В 45-й школе в этом году несколько сотен первоклассников, поэтому в рядах учеников был замечен "1-й Z"», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, решение приняли в знак поддержки участников специальной военной операции (СВО) на Украине по аналогии с измененным названием региона.

Еще в марте 2022 года власти Кемеровской области начали писать название региона в официальных сообщениях как «КуZбасс». Занимавший тогда пост главы региона Сергей Цивилев объяснил, что это часть акции по поддержке СВО по защите Донбасса, а буква Z — «в первую очередь знак поддержки российских бойцов».

С 2022 года латинские буквы Z и V начали появляться на российской технике в зоне проведения СВО. Позднее в Минобороны объяснили их значение.

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      Елена Торубарова
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