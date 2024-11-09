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15:36, 9 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные отразили семь контратак ВСУ

Российские военные отразили семь контратак ВСУ под Курском за последние сутки
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные отразили за минувшие сутки в Курской области семь контратак украинских войск и сорвали удары в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина. Об этом сообщило Министерство обороны России в своей ежедневной сводке.

Известно, что бои также проходили возле населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. Отмечается, что в результате действий российских военных украинские формирования понесли потери, а их попытки выйти в прорыв потерпели неудачу.

«ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль», — сообщило ведомство.

В Минобороны отметили, что российские войска продолжают боевую работу по уничтожению сил противника, атаковавших регион.

Ранее стало известно, что российский боец отбил вражеский дрон рукой, спасая жизни своих сослуживцев.

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