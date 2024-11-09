Российский боец отбил дрон рукой и спас сослуживцев

Российский боец отбил дрон рукой и спас экипаж боевой машины

Российский боец Вячеслав Мозговенко получил звание Героя России за героическое спасение жизни сослуживцев в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, заместитель командира боевой машины Мозговенко, спас восьмерых военнослужащих, отбив украинский дрон собственной рукой.

«Проявив мужество и самоотверженность, боец отбил вражеский дрон рукой, получив тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей. За героизм, мужество и отвагу младшему лейтенанту Мозговенко присвоено звание Героя России», — сообщается в публикации Минобороны.

Известно, что Вячеслав принимает участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года. Выполняя задачи на различных направлениях в составе десантно-штурмового взвода, боец трижды получал ранения, но всегда возвращался в строй.

Ранее стало известно, что в Дагестане открылась первая выставка трофейной техники, добытой российской армией в ходе СВО.