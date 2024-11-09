Шансы Трампа выполнить предвыборные обещания оценили

Эксперт Суслов: Трампу будет непросто выполнить предвыборные обещания

Избранному президенту США Дональду Трампу будет непросто выполнить предвыборные обещания, однако он попытается это сделать. Такое мнение выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов, передает РИА Новости.

По словам эксперта, Трамп получил лояльные Конгресс и Верховный суд, однако демократы и «глубинное государство» будут продолжать вести войну против президента от партии демократов. Из-за этого реализация приоритетов, которые Трамп озвучил в ходе предвыборной кампании, находится под вопросом.

При этом Суслов считает, что слова Трампа стоит воспринимать всерьез, но не буквально. Политик действительно будет двигаться в сторону снижения налогов, введения тарифов, завершения военных конфликтов с участием США и других задач, которые озвучил. Однако касаемо сроков исполнения он преувеличивает — включая в случае с обещанием разрешить ситуацию на Украине за сутки.

«Вот в том, что касается конкретики, Трампу верить не стоит. Это действительно предвыборная риторика. Это бахвальство во многом. Но вот в том, что касается каких-то главных цифр, главных приоритетов его внутренней, экономической и внешней политики, то здесь да, нужно воспринимать эти намерения всерьез», — объяснил эксперт.

Ранее Суслов оценил возможность улучшения отношений России и США после выборов. По его словам, ни республиканец Дональд Трамп, ни демократ Камала Харрис не смогут добиться этой цели.