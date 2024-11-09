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07:18, 9 ноября 2024Россия

Силы ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над территорией России

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 50 беспилотников над территорией России, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинские дроны самолетного типа попытались атаковать российские регионы в ночь на 9 ноября. 28 из них были сбиты над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре над Новгородской, два над Смоленской, два над Тульской, по одному над Орловской и Тверской областями.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В селе Вязовое Краснояружского района вследствие атаки FPV-дрона в частном домовладении выбиты окна. Еще в одном населенном пункте — городе Шебекино — упал беспилотник.

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