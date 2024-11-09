Синоптик назвал сроки наступления зимы в Москве

Синоптик Леус: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября

Метеорологическая зима в Москве начнется позже, чем обычно — не раньше конца ноября. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, переход среднесуточной температуры воздуха в сторону минусовых значений, что среди метеорологов называется «метеорологической зимой», в последние годы начинался в Москве 14 ноября. Однако в 2024 году этот переход начнется позже.

«Метеорологическая зима в нынешнем году точно не начнется в средние многолетние сроки, и более того, ждать ее начала до 16-17 ноября также не стоит. А вот ближе к концу второй декады [ноября] ожидается очередное холодное вторжение, а сможет ли [оно] дать начало отсчету дней метеорологической зимы, покажет время», — написал эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать снега в ближайшее время. Осадки точно не прогнозируются до середины следующей недели, кроме того, они маловероятны и до конца недели, уточнил синоптик.