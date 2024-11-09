Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:50, 9 ноября 2024Экономика

Синоптик назвал сроки наступления зимы в Москве

Синоптик Леус: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Метеорологическая зима в Москве начнется позже, чем обычно — не раньше конца ноября. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, переход среднесуточной температуры воздуха в сторону минусовых значений, что среди метеорологов называется «метеорологической зимой», в последние годы начинался в Москве 14 ноября. Однако в 2024 году этот переход начнется позже.

«Метеорологическая зима в нынешнем году точно не начнется в средние многолетние сроки, и более того, ждать ее начала до 16-17 ноября также не стоит. А вот ближе к концу второй декады [ноября] ожидается очередное холодное вторжение, а сможет ли [оно] дать начало отсчету дней метеорологической зимы, покажет время», — написал эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать снега в ближайшее время. Осадки точно не прогнозируются до середины следующей недели, кроме того, они маловероятны и до конца недели, уточнил синоптик.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей

      В США анонсировали аресты участников штурма Капитолия до инаугурации Трампа

      В России ввели выплаты за наставничество на работе

      Захарова оценила реакцию президента Германии на критику

      В НАТО оценили шансы Трампа подтолкнуть Украину к переговорам

      Гвардиола повторил личный антирекорд в тренерской карьере

      Главком ВСУ сообщил главнокомандующему силами НАТО о тяжелой ситуации на фронте

      В офисе Трампа отреклись от призвавшего Киев забыть о Крыме советника

      На Украине рассказали об обмане мужчин в центрах рекрутинга

      Синоптик назвал сроки наступления зимы в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше