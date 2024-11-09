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17:01, 9 ноября 2024Силовые структуры

Следователи проверят сообщения о банде педофилов

Следователи проверят информацию Екатерины Мизулиной о банде педофилов в Перми
Андрей Шеньшаков

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета проверят информацию о банде педофилов, действующей в Перми. Об этом сообщило местное управление СК в своем официальном Telegram-канале.

Следователи проведут проверку в связи с сообщениями главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая опубликовала в Telegram пост о том, что в Перми завелась «целая банда педофилов». По информации активистки, злоумышленники просят девочек 8-12 лет скинуть им интимные фотографии и видео, а затем шантажируют их сливом материалов в Сеть.

«Следователями СК России в Перми проводится проверка информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Сейчас проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, ход проверки находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина. Результаты следственных действий будут обнародованы позднее.

Ранее стало известно, что жители Москвы выследили дворника-педофила после приставания к девочке.

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