Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:49, 9 ноября 2024Мир

Советник Трампа обвинил Европу и Байдена в военных неудачах Украины

Советник Трампа Ланза обвинил Европу и Байдена в военных неудачах Украины
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Телеканал Al Arabiya English / YouTube

Президент США Джо Байден и страны Европы виновны в военных неудачах Украины. Об этом заявил старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза в беседе с «Би-би-си».

«В реальности европейские страны и президент Байден не предоставили Украине возможности и оружия, позволяющего выиграть войну в самом начале, а также не смогли снять ограничения для победы Украины», — заявил собеседник издания.

Он добавил, что администрация Трампа сфокусируется на разрешении ситуации мирным путем вместе того, чтобы сосредотачиваться на возвращении территорий.

Ранее Ланза заявил, что Киеву не следует думать о возвращении Крыма. По словам, если президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на необходимости вернуть полуостров, он продемонстрирует несерьезное отношение к переговорам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей

      Катар приостановил посредничество в переговорах Израиля и ХАМАС

      Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о замене российского СПГ американским

      Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

      Путин запретил посредникам принимать экзамены у мигрантов

      В США назвали возможный состав администрации Трампа

      Российские учителя пошлют шапочки из фольги пранкеру в Белоруссию

      В Испании неизвестный напал на монахов в монастыре

      В Татарстане обнаружили тело женщины со следами укусов

      Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва газа в жилом доме в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше