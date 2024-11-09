Советник Трампа Ланза заявил, что Крым для Украины потерян

Старший советник Дональда Трампа, избранного президента США, Брайан Ланза в интервью «Би-би-си» раскрыл отношение к желанию Украины вернуть Крым. По его словам, Киев не должен думать о возвращении полуострова.

Ланза заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский скажет о необходимости вернуть Крым, он покажет несерьезное отношение к переговорам. «У нас есть новость для президента Зеленского — Крым потерян. И если главное для вас — вернуть Крым и задействовать для этого американских солдат, — то это уже без нас», — отметил советник Трампа.

Он добавил, что будущая администрация избранного президента США сосредоточится именно на достижении мира, а не на том, чтобы обеспечить Киеву возможность контрнаступления.

Ланза также раскритиковал политику нынешнего американского руководства в отношении Украины. По его мнению, страны Европы и президент США Джо Байден не обеспечили Киев оружием для победы в начале конфликта, а также не сняли ограничения, чтобы позволить Украине победить.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что избранный президент США хочет первым делом положить конец конфликту на Украине. Он уточнил, что вероятные условия урегулирования украинского кризиса могут включать территориальные уступки и даже отказ Киева от членства в НАТО.