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05:24, 9 ноября 2024Мир

Стало известно о голосовании украинцев в США за Трампа

Политолог Мотыль: украинцы в США голосовали за Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Faisal Bashir / Globallookpress.com

Украинцы в США голосовали за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом рассказал профессор политологии Ратгерского университете (США) Александр Мотыль, его слова https://t.me/stranaua/175839 «Страна.ua».

Эксперт отметил, что украинцы в Соединенных Штатах являются преимущественно консерваторами, для них кандидат от демократов Камала Харрис была «слишком левая, слишком либеральная, поддерживала какие-то трансгендерные права».

Как стало известно профессору, часть поддерживающих Трампа верят в него как в волевого лидера, в человека, который «не способен сделать что-то глупое».

Как сообщала газета The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. Переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс на 20 лет.

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