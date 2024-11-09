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22:24, 9 ноября 2024Культура

Том Хэнкс покинул США из-за победы Трампа

Актер Том Хэнкс сообщил, что покинул США после победы Трампа на выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Том Хэнкс покинул США из-за победы Дональда Трампа на прошедших президентских выборах. Об этом он рассказал в своем письме к поклонникам, которое цитирует The Direct.

Артист отметил, что принял решение после того, как увидел результаты голосования, к которым он «не был готов». «Я подумал: "Беги, Форрест, беги!" И именно это я и сделал», — поделился он.

Хэнкс рассказал, что сейчас находится в «далеком, неизвестном месте» с прекрасным видом на «что-то, что точно не Америка». Он не уточнил, вернется ли он в Штаты, но дал понять, что это может произойти по окончании срока президентства Трампа.

Ранее Хэнкс заявил, что в его фильмографии есть всего четыре хороших проекта. О том, какими именно картинами с его участием он доволен, актер не рассказал.

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