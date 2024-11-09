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07:41, 9 ноября 2024Мир

В США заявили об изменениях в политике Трампа по Украине до инаугурации

Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и Израилю до инаугурации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп меняет курс по Украине и Израилю до инаугурации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп уже формирует политику по ключевым направлениям — Украине и Израилю, несмотря на то, что до вступления его в должность остается более двух месяцев.

По словам бывшего чиновника администрации Трампа, избранный президент получит преимущество благодаря представлению, что он будет жестче Байдена.

«Противники США могут заранее изменить свое поведение — некоторые из них будут сдержаннее из-за потенциальной угрозы возмездия со стороны Вашингтона, другие же попытаются использовать оставшиеся рычаги влияния», — добавил он.

Ранее Трамп заявил о намерении положить конец всем вооруженным конфликтам за время своего президентства.

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