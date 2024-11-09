Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 9 ноября 2024Бывший СССР

ЦИК утвердил победу Майи Санду на выборах президента Молдавии

ЦИК Молдавии утвердил итоги второго тура выборов президента и победу Майи Санду
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vadim Ghirda / AP

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура выборов и победу действующего президента Майи Санду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зачитанный председателем ЦИК Анжеликой Караман проект постановления.

«Избранным объявляется кандидат Майя Санду, выдвинутый политической партией "Партия действия и солидарности", набравший наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов», — сказано в заявлении.

Отмечается, что постановление вступает в силу с субботы, 9 ноября, и направляется на утверждение в Конституционный суд. При этом оно может быть обжаловано в течение трех дней в Апелляционной палате Кишинева (АПК).

Ранее в ноябре премьер-министр Молдавии Дорин Речан анонсировал перестановки в правительстве страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший советник Трампа раскрыл возможное будущее Украины

      Путин поздравил Пахмутову с 95-летием

      Российский космонавт рассказал об одинаковых снах у своих коллег

      Возлюбленная Павла Дурова показала свой досуг в Дубае

      В Подмосковье 10-летняя девочка напала на сестру с ножом за требование помыть посуду

      Следователи проверят сообщения о банде педофилов

      Обозвавший горожанина «инфантильным никчемышем» мэр получил награду за общение с жителями

      После наезда вертолета на троих россиян возбудили уголовное дело

      Роспотребнадзор высказался о присутствии вируса Коксаки в России

      ЦИК утвердил победу Майи Санду на выборах президента Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше