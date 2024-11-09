ЦИК утвердил победу Майи Санду на выборах президента Молдавии

ЦИК Молдавии утвердил итоги второго тура выборов президента и победу Майи Санду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура выборов и победу действующего президента Майи Санду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зачитанный председателем ЦИК Анжеликой Караман проект постановления.

«Избранным объявляется кандидат Майя Санду, выдвинутый политической партией "Партия действия и солидарности", набравший наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов», — сказано в заявлении.

Отмечается, что постановление вступает в силу с субботы, 9 ноября, и направляется на утверждение в Конституционный суд. При этом оно может быть обжаловано в течение трех дней в Апелляционной палате Кишинева (АПК).

Ранее в ноябре премьер-министр Молдавии Дорин Речан анонсировал перестановки в правительстве страны.