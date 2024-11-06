В Молдавии анонсировали перестановки в правительстве

Премьер-министр Молдавии Речан анонсировал перестановки в правительстве

В правительстве Молдавии будут проведены перестановки. Их анонсировал премьер-министр республики Дорин Речан, передает ТАСС.

«Результаты выборов [президента] показали, что нам необходимо многое изменить в нашей политике, в правительстве. И в следующие десять дней я выступлю с предложениями перестановок», — объяснил политик.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 3 ноября. По итогам обработки 100 процентов протоколов победу одержала действующая глава республики Майя Санду. Она получила поддержку от 55,33 процента избирателей.

Итоги президентских выборов в Молдавии прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля заявил, что считать прошедшие выборы честными, прозрачными и демократическими нельзя.