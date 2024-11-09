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18:59, 9 ноября 2024Мир

Дуда захотел встретиться с Трампом

Премьер-министр Польши Туск подтвердил, что президент Дуда встретится с Трампом
Андрей Шеньшаков
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил информацию о том, что президент страны Анджей Дуда в ближайшее время встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции журналистам.

Отвечая на вопрос о намерениях Дуды встретиться с Трампом, польский премьер отметил, что у двух президентов сложились хорошие отношения, а встреча должна состояться в ближайшее время.

«Президент предупредил, что в скором времени может совершить свой визит в США. Я буду держать кулаки. Мы можем использовать эту возможность для польско-американских переговоров, особенно на тему Украины», — заявил Туск.

Ранее стало известно, что британские чиновники с приходом нового правительства в стране фиксируют снижение поддержки Украины.

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