Британский политик заявил об ослаблении поддержки Украины

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что поддержка Украины властями его страны заметно ослабла. Слова политика передает издание The Guardian.
По мнению Уоллеса, интенсивность поддержки ВСУ британскими политиками снизилась с приходом к власти в стране лейбористов.
«Лидерство, которое Британия проявила с самого начала, ушло на второй план. Мы привели с собой к поддержке Киева много-много европейцев, но теперь у меня есть четкое ощущение, что этот импульс снизился», — заявил Уоллес.
По словам бывшего руководителя Минобороны страны, чиновники из министерства иностранных дел говорили, что не хотят быть впереди всех в вопросах помощи Украине.
Ранее в Евросоюзе получили данные по ситуации на Украине, которые указывают на проигрыш ВСУ.