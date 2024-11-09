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17:36, 9 ноября 2024Бывший СССР

В ЕС получили не очень хорошие данные по Украине

Премьер Словакии Фицо заявил, что ЕС получил не очень хорошие данные по Украине
Андрей Шеньшаков
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Европейский союз (ЕС) получил данные о ситуации на Украине и оценил их, как «не очень хорошие». Его слова приводит телеканал Televízia TA3.

По словам словацкого премьера, европейские политики располагают информацией о тяжелом положении ВСУ на фронте.

«Странами ЕС получена определенная информация относительно ситуации с военными действиями на Украине. Стало очевидно, что Украина проигрывает», — заявил политик.

Какая именно информация была озвучена на заседании глав стран ЕС в Будапеште 7 ноября, Фицо не уточнил. Он добавил, что санкции не нанесли вреда России, как на то рассчитывали в Евросоюзе.

Ранее также Фицо назвал вероятные последствия победы Дональда Трампа на выборах в США для конфликта на Украине.

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