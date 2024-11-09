УНИАН: украинцам разрешили использовать найденное оружие при его регистрации

Представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что гражданским лицам в период военного положения было разрешено использовать найденное оружие в случае его регистрации, сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующее разрешение предоставлено украинцам с целью «сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения». Отмечается, что найденное оружие в обязательном порядке должно быть задекларировано.

«Изменения внесены в порядок применения оружия гражданскими во время отпора агрессии согласно закону "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины"», — уточняется в сообщении.

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук раскритиковал депутата Евгения Шевченко, призвавшего начать переговоры с Россией. Он подчеркнул, что подобные заявления направлены на «раскол украинской нации», а сам нардеп не соответствует статусу народного избранника.