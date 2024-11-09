Спикер Верховной Рады раскритиковал призвавшего к переговорам с Россией депутата

Стефанчук: заявления нардепа Шевченко о переговорах направлены на раскол Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) раскритиковал депутата Евгения Шевченко, призвавшего начать переговоры с Россией.

Он подчеркнул, что подобные заявления направлены на «раскол украинской нации», а сам нардеп не соответствует статусу народного избранника.

Стефанчук считает, что призыв Шевченко демонстрирует «пренебрежение к справедливому стремлению украинцев победить в войне».

Накануне Шевченко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать переговоры об урегулировании конфликта с Россией. По мнению парламентария, Запад заставит Зеленского уйти. Шевченко подчеркнул, что пора начинать диалог, поскольку «страна важнее личных амбиций».

