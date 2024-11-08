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05:47, 8 ноября 2024Мир

В Раде призвали Зеленского начать переговоры с Россией. Окажут ли США протекцию президенту Украины?

Шевченко: Запад заставит Зеленского уйти, если он не начнет переговоры с РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать переговоры об урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.

По мнению парламентария, Запад заставит Зеленского уйти. Шевченко подчеркнул, что пора начинать диалог.

Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира

Евгений Шевченкодепутат Верховной Рады
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7 ноября 2024

В США пообещали поддержать намерение Зеленского начать мирные переговоры

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 7 ноября заявил, что Вашингтон поддержит Владимира Зеленского, если он пожелает начать мирные переговоры с Россией.

Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим

Мэттью Миллерофициальный представитель Госдепартамента США

Дипломат уточнил, что американская сторона не намерена навязывать украинскому президенту какие-либо сроки вступления в мирный диалог с Москвой. Кроме того, Миллер отметил, что решение принимать Киеву, а не Вашингтону.

При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия

Мэттью Миллерофициальный представитель Госдепартамента США
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Зеленский рассказал о способе «принудить Москву к переговорам»

В октябре украинский лидер раскрыл предложение предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который, по его мнению, якобы должен принудить Москву к переговорам.

Это про соответствующий пакет ракет. Мы предоставим все детали партнерам, которые могут это осуществить. Это США, Великобритания, Франция, Германия, Италия

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Помимо этого, украинский глава заявил о необходимости немедленно направить Киеву приглашение в НАТО, добавив, что само вступление в организацию последует позднее.

7 ноября стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта.

В сентябре Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

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