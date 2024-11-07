В США пообещали поддержать желание Зеленского начать мирные переговоры с Россией

Госдеп: США поддержат Зеленского, если он пожелает начать мирные переговоры с РФ

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявили, что Вашингтон поддержит Владимира Зеленского, если он пожелает начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим», — сказал он. Миллер добавил, что американская сторона не намерена навязывать украинскому лидеру какие-либо сроки вступления в мирный диалог с Москвой. По его словам, решение принимать Киеву, а не США.

«При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия», — отметил Миллер.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые лидеры западных стран не хотят приглашать Украину в НАТО, хотя приглашение и членство в альянсе — не одно и то же. По его словам, приглашение могло бы усилить позиции Украины в переговорах с Россией.