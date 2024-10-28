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23:55, 28 октября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о «несправедливом» отношении Запада

Зеленский: Запад отказывает Украине в приглашении в НАТО, путая это с членством
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Некоторые лидеры западных стран не хотят приглашать Украину в НАТО, хотя приглашение и членство в альянсе — не одно и то же. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Их просят о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать "нет". Когда Украина получит приглашение в НАТО, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России», — написал глава государства.

Зеленский добавил, что Киев желает получить приглашение в альянс, поскольку это дало бы стране и всей Европе «геополитическую ясность». По его словам, это могло бы усилить позиции Украины в переговорах с Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Индия обладает достаточной властью, чтобы повлиять на исход конфликта. В частности, он призвал премьер-министра Нарендру Моди присоединиться к западным санкциям против России.

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      Артём Верейкин
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