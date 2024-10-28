Зеленский призвал премьера Индии присоединиться к санкциям против России. Чего еще он хочет?

TOI: Зеленский потребовал от Моди поменять позицию по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Индия обладает достаточной властью, чтобы повлиять на исход конфликта. В частности, он призвал премьер-министра Нарендру Моди присоединиться к западным санкциям против России.

Премьер-министр Моди может повлиять на окончание войны. В этом заключается его огромная ценность в любом конфликте. В этом огромная ценность Индии Владимир Зеленский президент Украины

Журналисты The Times of India также спросили украинского президента о возможности проведения переговоров между Украиной и Россией под руководством Моди. Политик отметил, что это действительно может произойти в Индии, однако для этого требуется подготовка, к тому же у Украины уже есть платформа — «саммит мира».

Комментируя заявление Моди о том, что он готов работать над установлением мира на Украине, Зеленский призвал его к конкретным действиям. По словам политика, такая огромная страна, как Индия, не может просто сказать, что заинтересована в прекращении конфликта. Он выразил мнение, что Моди может на деле сыграть важную роль. «Блокирование российской экономики, блокирование дешевых энергоресурсов, блокирование оборонно-промышленного комплекса России приведет к снижению способностей Москвы», — сказал Зеленский.

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Моди рассказал Путину о своих переговорах на Украине

Индийский премьер побывал на саммите БРИКС в Казани и провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Во время двусторонних переговоров Моди и Путин обменялись взглядами на продолжающийся конфликт на Украине. Моди повторил, что диалог и дипломатия являются ключом к урегулированию конфликта. Политик подчеркивал, что Индия готова внести свой вклад в установление мира в регионе.

Я думаю, что мы продолжим поддерживать связь со всеми сторонами, учитывая, что мы являемся одними из немногих, у кого есть возможность говорить со всеми сторонами Викрам Мисри первый заместитель министра иностранных дел Индии

Впоследствии Моди встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем — немецкий политик ждал, что ему расскажет премьер-министр после встречи с Путиным.

Украина осудила генсека ООН за решение приехать в Россию на саммит БРИКС

Как заявил украинский МИД, решение генсека Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вредит репутации ООН. Ведомство при этом напомнило, что Гутерриш отклонил приглашение Киева на первый Глобальный саммит мира, который состоялся летом в Швейцарии.

Зеленский также резко высказался в адрес международной организации. Он обратил внимание на то, что генсек присутствовал в России в день создания ООН. «В день ООН важно, что мир не забывает про цели и принципы устава организации, про цель ее создания, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН», — прокомментировал ситуацию украинский президент.