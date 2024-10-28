Зеленский призвал власти Индии заблокировать российскую экономику

TOI: Зеленский требовал от Моди изменить позицию по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди заблокировать российскую экономику, чтобы поспособствовать прекращению конфликта на Украине. Интервью с ним публикует издание The Times of India.

«Премьер-министр Моди может повлиять на прекращение войны... Блокирование российской экономики, блокирование дешевых энергоресурсов, блокирование оборонно-промышленного комплекса России приведет к снижению возможностей Москвы вести войны против нас», — сказал президент Украины.

Ранее Зеленский назвал Индию возможным местом переговоров России и Украины. Он также добавил, что Киев открыт к предложениям по мирному урегулированию конфликта от других стран, в частности Китая, Бразилии, стран Африки и Европейского союза.

Кроме того, Зеленский заявил, что страны БРИКС поддерживают Россию в конфликте с Украиной. По словам украинского лидера, нейтральность в российско-украинском конфликте — это поддержка российской стороны.