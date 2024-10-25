Премьер Индии встретился с Шольцем сразу после разговора с Путиным. Канцлер ФРГ с любопытством его выслушал

Моди поделился с Шольцем впечатлениями о Путине после саммита БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сразу после саммита БРИКС в Казани, в ходе которого он обсудил вопросы мировой повестки с президентом России Владимиром Путиным. О ходе беседы рассказал замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

До этого немецкий посол в Индии Филипп Аккерманн отмечал, что Шольц с интересом выслушает Моди после его беседы с президентом России. «Канцлеру будет очень любопытно, что скажет премьер-министр после этой встречи», — сказал дипломат.

Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины, а также шагами, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта Викрам Мисри замглавы МИД Индии

Особо подчеркивалось, что Индия не остается в стороне и готова поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира.

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Премьер Индии покинул саммит БРИКС из-за встречи с Шольцем

Канцлер ФРГ находится в Индии с официальным визитом, он прибыл в Нью-Дели вечером 24 октября, поездка продлится до 26 октября. Основными темами встречи политиков должны стать вопросы военно-технического сотрудничества. В частности, особый интерес для Индии представляет сфера безопасности в морском пространстве. Согласно некоторым данным, Германия рассчитывает на победу в тендере на постройку шести подводных лодок для ВМС Индии. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что Берлин и Дели «сближают геополитика, геоэкономика и технологии».

Моди пробыл в Казани с 22 по 23 октября и улетел до окончания саммита БРИКС, чтобы успеть на встречу с Шольцем. Он также пригласил российского лидера в Индию в 2025 году для участия в российско-индийском ежегодном саммите. В ходе встречи с Путиным они обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вопросам, включая конфликт на Украине. Моди отмечал, что решать конфликты следует путем диалога и дипломатии.

Индия и ЮАР предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Великобритании

Некоторые из лидеров стран Содружества наций, включая премьер-министра Индии и президента ЮАР Сирила Рамафосу, отдали предпочтение саммиту БРИКС вместо встречи этой организации.

По данным Bloomberg, на организованный Великобританией саммит стран Содружества также не прибыл премьер-министр Канады. Британский премьер Кир Стармер заметил, что дело лидеров — выбирать, какой саммит они посетят. Между тем президент России заключил, что заседания на саммите БРИКС в широком и узком составе прошли успешно.