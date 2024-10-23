Премьер Индии покинул саммит БРИКС из-за встречи с Шольцем

Премьер Индии Моди покинул саммит БРИКС, чтобы встретиться с Шольцем

Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит межгосударственного объединения БРИКС в Казани, чтобы встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Предполагается, что основными темами встречи политиков станут вопросы военно-технического сотрудничества. В частности, особый интерес для Индии представляет сфера безопасности в морском пространстве. Визит индийского премьера в Германию будет проходить три дня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань для участия в мероприятии объединения. Помимо него и Моди, гостями саммита также стали председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Венесуэлы Николас Мадуро.