Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 23 октября 2024Мир

Эрдоган прибыл на саммит БРИКС

Президент Турции Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в Казани
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в Казани, который проходит с 22 по 24 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турецкого лидера встретил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, который несколько раз посещал Турцию с официальными визитами в качестве главы российского региона. Он также вручил цветы супруге турецкого президента Эмине Эрдоган.

Ранее в Казань прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Гостями саммита также стали премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Он раскритиковал проведенную им реформу электроэнергетики

      Началась встреча Путина с президентом Ирана

      В Германии заявили о лишении США мирового господства из-за БРИКС

      Фадеев ответил на обвинения в заказе скандала с Глюкозой

      «Норникель» заявил об «идеальном шторме» в сфере корпоративной безопасности

      Путин поставил в пример БРИКС темпы роста индийской экономики

      Дорогой пикап Tesla Cybertruck попал в топ продаж в США

      Украинские БПЛА атаковали сразу два российских населенных пункта

      Премьер Индии покинул саммит БРИКС из-за встречи с Шольцем

      Лукашенко решил идти на президентские выборы в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше