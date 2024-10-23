Президент Турции Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит БРИКС в Казани, который проходит с 22 по 24 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турецкого лидера встретил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, который несколько раз посещал Турцию с официальными визитами в качестве главы российского региона. Он также вручил цветы супруге турецкого президента Эмине Эрдоган.

Ранее в Казань прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Гостями саммита также стали премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Венесуэлы Николас Мадуро.