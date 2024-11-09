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08:09, 9 ноября 2024Культура

Умер актер из фильма «Пункт назначения»

Актер из фильма «Пункт назначения» Тони Тодд умер в возрасте 69 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: KPA / Globallookpress.com

Американский актер Тони Тодд, сыгравший в фильме «Кэндимен» и серии картин «Пункт назначения», умер на 70-м году жизни сообщает Hollywood Reporter.

«Тони Тодд, актер, сыгравший в франшизах фильмов ужасов "Кэндимен" и "Пункт назначения", скончался. Ему было 69 лет», — сказано в материале.

По словам его жены, Тодд умер 6 ноября в своем доме в районе Марина-дель-Рей в Лос-Анджелесе. Она отметила, что актер давно был серьезно болен. У него осталось двое детей — сын и дочь.

Ранее стало известно, что актер кино, сериалов и дубляжа Михаил Демчук умер 16 октября на 41-м году жизни. Он исполнил более сорока ролей в десятках проектов. Демчук снимался в таких фильмах, как «Тур с Иванушками», «Майор Гром», а также в сериалах «Карамора», «Полярный-2», «Конец света».

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