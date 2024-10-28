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22:17, 28 октября 2024Культура

Умер актер из фильма «Майор Гром»

Умер актер Михаил Демчук из фильма «Майор Гром» и сериала «Карамора»

Фото: Andres F. Uran / Unsplash

Актер кино, сериалов и дубляжа Михаил Демчук умер 16 октября на 41-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте «Кино-Театр.ру». Обстоятельства ухода актера из жизни пока неизвестны.

Он исполнил более сорока ролей в десятках проектов. Демчук снимался в таких фильмах, как «Тур с Иванушками», «Майор Гром», а также в сериалах «Карамора», «Полярный-2», «Конец света».

Ранее стало известно, что актер Максим Шпаковский, известный по роли в сериале «Сваты» и в других кинопроектах, ушел из жизни в возрасте 48 лет в результате ДТП. Автокатастрофа произошла 25 октября. Шпаковский был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.

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      Маргарита Пименова
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